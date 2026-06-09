В тамбовском Строителе при столкновении двух иномарок получила травмы водитель

В аварии пострадала женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой получила травмы женщина, произошла 8 июня в 16 часов 30 минут в районе дома №19 по улице Промышленной поселка Строитель. 51-летний мужчина, управляя автомобилем «Audi Q7», при обгоне столкнулся с «Renault Duster» под управлением 36-летней женщины, которая поворачивала налево.

- В результате ДТП водителя «Renault Duster» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, госпитализировать ее не стали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.