В массовой аварии в Тамбове пострадала женщина

В аварии пострадала пенсионерка Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 8 июня в девять часов утра на 5 километре автодороги по улице Мичуринской города Тамбова. 48-летний мужчина за рулем «Lada Granta», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и врезался в едущую впереди «Lada Granta», под управлением 70-летнего водителя. От удара его машина продвинулась вперед и столкнулась с остановившейся в потоке машин ГАЗелью под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила 70-летняя пассажирка автомобиля «Lada Granta», женщину доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.