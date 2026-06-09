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НовостиПроисшествия9 июня 2026 9:09

В массовой аварии в Тамбове пострадала женщина

Произошло столкновение двух легковушек и ГАЗели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
В аварии пострадала пенсионерка

В аварии пострадала пенсионерка

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Массовая авария произошла 8 июня в девять часов утра на 5 километре автодороги по улице Мичуринской города Тамбова. 48-летний мужчина за рулем «Lada Granta», не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и врезался в едущую впереди «Lada Granta», под управлением 70-летнего водителя. От удара его машина продвинулась вперед и столкнулась с остановившейся в потоке машин ГАЗелью под управлением 45-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получила 70-летняя пассажирка автомобиля «Lada Granta», женщину доставили в больницу, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

Участниками ДТП стали три машины

Участниками ДТП стали три машины

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.