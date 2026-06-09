В Тамбовской области пенсионерку-рецидивистку будут судить за грабеж

Прокурор Знаменского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летней женщины. Пенсионерку обвиняют в грабеже с незаконным проникновением в жилище.

- Обвиняемая, будучи в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникла внутрь жилища 78-летней соседки, - пояснили в прокуратуре Знаменского района.

Неоднократно судимая женщина похитила из холодильника продукты. Но этого ей показалось мало. Тогда она схватила хозяйку дома за волосы и отняла у нее телефон.

Уголовное дело рассмотрит Знаменский районный суд.