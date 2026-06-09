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НовостиПроисшествия9 июня 2026 8:41

Тамбовчанину грозит до 6 лет лишения свободы за покупки при помощи найденной банковской карты

Мужчина, не задумываясь, тратил деньги с чужого счета
Марина МАКОВЛЕВА

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины. Тамбовчанина обвиняют в краже денег с банковского счета.

- 22 марта 2026 года обвиняемый, завладев утерянной банковской картой, похитил денежные средства с расчетного счета ее владельца, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Мужчина просто тратил чужие деньги, оплачивая картой товары в различных магазинах.

Уголовное дело рассмотрит суд. За кража с банковского счета тамбовчанину может грозить до 6 лет лишения свободы.