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НовостиПроисшествия9 июня 2026 8:34

В Тамбовской области будут судить мужчину, напавшего на охотоведа во время рейда

Охотник сбил проверяющего с ног и скрылся с товарищем
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в применении насилия в отношении старшего охотоведа ТОГКУ «Тамбовохота».

Инцидент произошел 29 марта во время рейда в охотничьем угодье деревни Малиновка в Тамбовском округе. Охотовед подвергся нападению, когда показал удостоверение двоим охотникам и попросил их предъявить документы, подтверждающие право на осуществление охоты.

- Один из них применил физическую силу, нанеся охотоведу удар кулаком в область груди, от которого тот упал на землю, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

После этого охотники скрылись на автомобиле.

Доказательственная база, собранная следователями, позволяет направить уголовное дело в суд.