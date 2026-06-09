В Кирсанове в течение трех дней будут отключать свет

В Кирсанове в связи с плановыми работами на электросетях планируются отключения света. Об этом сообщает администрация города.
Уточняется, что электроэнергия не будет подаваться с 9.00 до 17.00 16, 18 и 19 июня по следующим улицам:
16 июня
- пер. Коммунальный, 1-5А, 11,13, 2-8,
- 50 лет Победы, д. 30-54, 45-65,
- Красноармейская, д. 21, 23,
- Первомайская, д. 6-8, 7-13,
- Красная,
- Пролетарская.
18 июня
- Буденовская, д. 38-44,
- Коммунистическая, д. 4-22, д. 9-21.
19 июня
- Широкая, д. 29-31,
- Западная, д. 19-27,
- Магистральная, д. 38-44,
- Авиационная, д. 22-26, д. 29-31,
- Весенняя, д. 14-28.