В Кирсанове в течение трех дней будут отключать свет

В Кирсанове в связи с плановыми работами на электросетях планируются отключения света. Об этом сообщает администрация города.

Уточняется, что электроэнергия не будет подаваться с 9.00 до 17.00 16, 18 и 19 июня по следующим улицам:

16 июня

- пер. Коммунальный, 1-5А, 11,13, 2-8,

- 50 лет Победы, д. 30-54, 45-65,

- Красноармейская, д. 21, 23,

- Первомайская, д. 6-8, 7-13,

- Красная,

- Пролетарская.

18 июня

- Буденовская, д. 38-44,

- Коммунистическая, д. 4-22, д. 9-21.

19 июня

- Широкая, д. 29-31,

- Западная, д. 19-27,

- Магистральная, д. 38-44,

- Авиационная, д. 22-26, д. 29-31,

- Весенняя, д. 14-28.