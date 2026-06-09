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НовостиОбщество9 июня 2026 7:36

В Тамбовской области прокуратура потребовала устранить дефекты на недавно уложенном асфальте

Подрядчик выровнял дорожное полотно и нанес забытую разметку
Марина МАКОВЛЕВА
Фото прокуратуры Сосновского района

Фото прокуратуры Сосновского района

Прокуратура Сосновского района выявила нарушения при реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». В ходе ремонта дороги «Тамбов-Шацк» - Сосновка - Староюрьево - Первомайский подрядчик уложил временное покрытие на проезжей части дороги протяженностью 3 километра, но не нанес разметку.

- Кроме того, на участке дороги выявлены дефекты в виде просадки асфальта волнообразной формы, - отметили в прокуратуре Сосновского района.

После вмешательства надзорного ведомства подрядчик выровнял участок дороги и нанес соответствующую разметку.