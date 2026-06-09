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НовостиОбщество9 июня 2026 6:25

В Тамбовской области владельца участка заставили убрать сорняки и мусор

4,5 гектара земли возвращено в сельскохозяйственный оборот
Марина МАКОВЛЕВА
Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

В октябре 2025 года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушение земельного законодательства РФ на участке сельскохозяйственного назначения в Знаменском округе.

- Установлено его зарастание древесно-кустарниковой растительностью, а также частичное перекрытие плодородной земли отходами ТБО, - прокомментировали в управлении.

Владельцу участка было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Повторная проверка 28 мая 2026 года установила, что собственник ликвидировал сорняки и свалку. В результате 4,5 гектара плодородной земли возвращены в сельскохозяйственный оборот.