В Тамбовской области владельца участка заставили убрать сорняки и мусор

Фото управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям

В октябре 2025 года управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявило нарушение земельного законодательства РФ на участке сельскохозяйственного назначения в Знаменском округе.

- Установлено его зарастание древесно-кустарниковой растительностью, а также частичное перекрытие плодородной земли отходами ТБО, - прокомментировали в управлении.

Владельцу участка было выдано предписание об устранении выявленного нарушения.

Повторная проверка 28 мая 2026 года установила, что собственник ликвидировал сорняки и свалку. В результате 4,5 гектара плодородной земли возвращены в сельскохозяйственный оборот.