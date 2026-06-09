Тамбовчанин разнес двор своего соседа и подался в бега

Фото УМВД России по Тамбовской области

В Московской области задержан тамбовчанин, объявленный в федеральный розыск. Об этом сообщает УМВД России по региону.

Владелец частного дома заявил в полицию Умета о порче имущества. У мужчины был давний конфликт с 30-летним соседом, во время ссоры тот повредил дверь и шиферный забор, разбив его цветочным кашпо.

В отношении соседа было возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении чужого имущества.

- Поскольку мужчина скрылся и не находился по прежнему месту жительства, его объявили в федеральный розыск, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

4 июня злоумышленник был задержан на территории Московской области. Тамбовские полицейские доставили его домой. Мужчина дал признательные показания и находится под подпиской о невыезде.