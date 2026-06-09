В Тамбовской области бывшего преподавателя осудили за мошенничество

Прокуратурой Знаменского района в через суд взыскан ущерб с бывшей преподавательницы, признанной виновной в мошенничестве.

В 2023 и 2024 годах сотрудница местного образовательного учреждения по договорам должна была консультировать родителей детей и граждан, желающим принять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Фактически консультации она не проводила, внося при этом недостоверные сведения в отчетность более 150 раз.

- Общая сумма ущерба составила более 26 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Знаменского района.

Женщину оштрафовали на 25 тысяч рублей. Похищенные деньги ей придется вернуть в бюджет.