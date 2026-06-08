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НовостиПроисшествия8 июня 2026 15:05

В Моршанске 20-летний парень жестоко избил незнакомца в кафе

Мужчина скончался на месте
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека. Житель Моршанска подозревается в смертельном избиении человека.

По версии следствия, ночью 7 июня в одном из городских кафе произошел конфликт, в ходе которого парень набросился на незнакомца.

- Подозреваемый подверг избиению ранее незнакомого ему 45-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший сразу скончался, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании молодому человеку меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.