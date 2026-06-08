В Моршанске 20-летний парень жестоко избил незнакомца в кафе

Фото СУ СК РФ по Тамбовской области

Следственные органы СК РФ по Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего молодого человека. Житель Моршанска подозревается в смертельном избиении человека.

По версии следствия, ночью 7 июня в одном из городских кафе произошел конфликт, в ходе которого парень набросился на незнакомца.

- Подозреваемый подверг избиению ранее незнакомого ему 45-летнего мужчину. От полученных телесных повреждений потерпевший сразу скончался, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Подозреваемый задержан. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании молодому человеку меры пресечения.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.