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НовостиПроисшествия8 июня 2026 14:56

У тамбовчанина в багажнике автомобиля обнаружили 9 граммов марихуаны

Мужчину будут судить за хранение наркотиков
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

- По версии дознания, в марте 2026 года на территории города Рассказово обвиняемый через тайник-закладку приобрел наркотическое средство, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Мужчина спрятал 9 граммов марихуаны в багажнике автомобиля, но в тот же день их изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд.