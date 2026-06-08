У тамбовчанина в багажнике автомобиля обнаружили 9 граммов марихуаны

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 32-летнего мужчины. Его обвиняют в незаконных приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

- По версии дознания, в марте 2026 года на территории города Рассказово обвиняемый через тайник-закладку приобрел наркотическое средство, - рассказали в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Мужчина спрятал 9 граммов марихуаны в багажнике автомобиля, но в тот же день их изъяли сотрудники полиции.

Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд.