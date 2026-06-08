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НовостиОбщество8 июня 2026 14:04

В Тамбове затопило улицу после залпового дождя

На месте работают откачивающие машины
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове продолжается ликвидация скопления воды после залпового дождя в районе улицы Бабарыкина. Об этом сообщает администрация города.

В настоящее время на месте работает техника Дирекции городских дорог.

- В рамках выезда на место сотрудниками администрации было определено, что порыва канализационных сетей нет, - уточнили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Причиной скопления влаги в низине стало то, что на данной улице отсутствует ливневая канализация.

Сообщается, что откачивающие машины будут работать до полной ликвидации воды.