В Тамбове затопило улицу после залпового дождя

В Тамбове продолжается ликвидация скопления воды после залпового дождя в районе улицы Бабарыкина. Об этом сообщает администрация города.

В настоящее время на месте работает техника Дирекции городских дорог.

- В рамках выезда на место сотрудниками администрации было определено, что порыва канализационных сетей нет, - уточнили в пресс-службе администрации города Тамбова.

Причиной скопления влаги в низине стало то, что на данной улице отсутствует ливневая канализация.

Сообщается, что откачивающие машины будут работать до полной ликвидации воды.