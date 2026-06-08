24-летней тамбовчанке придется ответить за поездку в состоянии опьянения

Бондарским районным судом оставлено без изменения постановление мирового судьи. 24-летняя местная жительница наказана за вождение в состоянии опьянения.

В мае 2025 года девушка села за руль нетрезвой и была остановлена сотрудниками ДПС. Освидетельствование подтвердило факт употребления спиртного, с чем нарушительница согласилась.

Мировой судья признал ее виновной и оштрафовал на 45 тысяч рублей с лишением прав на 1,5 года.

- Правонарушитель подала жалобу в Бондарский районный суд, указав на многочисленные нарушения при рассмотрении дела, - отметили в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Однако апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены постановления мирового судьи.