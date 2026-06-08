В Тамбове пройдет традиционный парад колясок

Фото администрации города Тамбова

12 июня в Тамбове состоится традиционный парад колясок, приуроченный ко Дню России и Дню города. Об этом рассказали в администрации областного центра.

Конкурс будет проходить в парке культуры и отдыха. Участникам предстоит превратить простую коляску в произведение искусства, посвященные Тамбову, который в этом году празднует 390-летний юбилей. При этом можно использовать любые ассоциации: тамбовский волк, пчелиный улей, старинные здания.

- Организаторы посвятили конкурс юбилею областного центра и ждут от участников не просто креатива, а настоящей тамбовской идентичности, - подчеркнули в городском руководстве.

Заявку на участие можно подать на электронную почту: park-tambov@mail.ru. В письме нужно указать ФИО родителей или сопровождающих лиц и описать идею оформления коляски.