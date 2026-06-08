Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июня 2026 9:17

Тамбовчанин пойдет под суд за повторное вождение в нетрезвом виде

На автомобиль нарушителя наложен арест
Марина МАКОВЛЕВА

Рассказовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. Его обвиняют в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В апреле 2026 года обвиняемый, который уже привлекался за поездку в нетрезвом виде, вновь сел за руль автомобиля после употребления спиртного. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД на дорогах города Рассказово.

- Судом удовлетворено ходатайство о наложении ареста на автомобиль марки «Богдан 211010-81», - уточнили в Рассказовской межрайонной прокуратуре.

Обвиняемый признал вину. Уголовное дело направлено в Рассказовский районный суд.