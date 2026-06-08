Тамбовчанин, устроивший смертельное ДТП на трассе, получил 5 лет колонии

Фото прокуратуры города Моршанска

Прокуратура Моршанска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 30-летнего мужчины. Местный житель признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека.

27 ноября 2025 года подсудимый ехал на автомобиле «Лада Приора» по дороге «Тамбов - Шацк». На 85 км трассы он лоб в лоб столкнулся с другой легковушкой.

- При обгоне попутного автомобиля выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем «Лада Калина», - прокомментировали в прокуратуре города Моршанска.

Мужчина отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Пассажирка «Лады Калины» на следующий день скончалась в больнице.

Суд приговорил тамбовчанина к 5 годам 1 месяцу колонии-поселения и лишению прав 2 года.