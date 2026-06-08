В Тамбовском районе москвичка купила участок земли вместе с дорогой общего пользования

Прокуратура Тамбовского района провела проверку исполнения земельного законодательства по обращению местных жителей. При этом выяснилось, что участок, по которому проходит дорога общего пользования микрорайона Солнечный, был продан женщине.

- В 2020 году жительница Москвы приобрела земельный участок площадью 3 тысячи квадратных метров, в границы которого необоснованно вошли земли общего пользования, - рассказали в прокуратуре Тамбовского района.

В дальнейшем покупательница разделила землю на три участка, один из которых продала жителю Тамбовского округа.

Прокуратура направила в суд иск о признании недействительными договора купли-продажи и последующих сделок, а также о возврате земли в муниципальную собственность.

Суд удовлетворил требования прокуратуры.