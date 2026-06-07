Фото: администрация Кирсановского округа

В Тамбовской области в преддверии Дня России развернули 30-метровый триколор. В селе Вячка Кирсановского муниципального округа прошла масштабная патриотическая акция «Символ России на высоте». Как рассказали в региональном правительстве, ее участниками стали восемьдесят человек – школьники, студенты, волонтеры и ветераны.

Мероприятие стартовало у Дома культуры, затем активисты прошли три километра до Вячкинского холма, где развернули тридцатиметровый российский триколор.

В преддверии Дня России в Тамбовской области пройдет серия патриотических мероприятий, которые организуют молодежные и общественные организации. Присоединиться к ним могут все желающие.