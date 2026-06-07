Жара +24...+29° накроет Тамбовскую область 8 июня

Сухая и жаркая погода накроет Тамбовскую область в понедельник. Прогнозом поделились специалисты регионального филиала «Центрально–Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

8 июня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью слабый, днем северной четверти 3-8 метров в секунду Температура воздуха ночью составит от +7 до +12°, днем столбики термометров покажут +24...+29°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст., влажность воздуха 56 %. В течение суток оба показателя понизятся.