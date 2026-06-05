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НовостиОбщество5 июня 2026 6:21

В тамбовском селе заменили линию электропередачи после жалобы жителей на скачки напряжения

Прокуратура внесла представлению руководителю энергоснабжающей организации
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Токаревского района провела проверку по обращению жителей села Громушка. Жители населенного пункта обратились на личный прием заместителя прокурора Тамбовской области Владимира Лункина с жалобой на проблемы со светом.

- Зафиксированы отрицательные отклонения напряжения более чем на 10%, что свидетельствует о нарушении установленных нормативных требований, - сообщает прокуратура Токаревского района.

Ведомство внесло представление в адрес руководителя энергоснабжающей организации. В результате на улице Воронежской были проведены работы по замене линии электропередачи.