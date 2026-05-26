С администрации Кирсанова взыскали ущерб, причиненный почвам

Скважину давно должны были законсервировать

Арбитражный суд Центрального округа поддержал Росприроднадзор в споре с администрацией Кирсанова Тамбовской области о возмещении вреда, причиненного почвам.

Поводом для проверки стали жалобы жителей, которые сообщили, что из скважины на территории бывшей нефтебазы вытекает какая-то жидкость.

Во время обследования инспекторы Росприроднадзора вместе со специалистами ЦЛАТИ отобрали пробы почвы. Лабораторные исследования подтвердили превышение концентраций загрязняющих веществ.

Также выяснилось, что администрация города не выполнила решение суда о регистрации и консервации скважины, которое должно было быть исполнено еще до конца 2021 года.

Размер вреда, причиненного почвам, превысил 5,4 миллиона рублей.

- После отказа добровольно возместить ущерб Росприроднадзор обратился в суд, – сообщает пресс-служба ведомства. - Суды трех инстанций поддержали требования и признали их законными.

