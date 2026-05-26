В Тамбовской области ожидаются сильный ветер и гроза днем 26 мая

В ближайшие 1-3 часа в Тамбовской области возможно усиление ветра и гроза. Об этом жителей предупреждает ГУ МЧС России по региону.

- Области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что ненастная погода может сохраняться в Тамбовской области до вечера.

Чтобы избежать несчастных случаев тамбовчанам рекомендуется избегать деревьев и сооружений повышенного риска, водителям - парковаться вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.