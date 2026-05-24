В Тамбовской области в седьмой раз прошел фестиваль неваляшки

Фестиваль неваляшки прошел 23 мая в Котовске. В этом он был посвящён Году единства народов России. Неваляшка является символом города, а также входит в список «100 лучших товаров России».

Традиционно праздник начался с экскурсии на производство неваляшек. А в парке торжество открылось костюмированным шествием «Мы — народы России». В нем приняли участие творческие коллективы и артисты из Котовска и других городов.

Праздничная программ включала в себя работу более 40 тематических и развлекательных площадок, мастер-классов, возможностей для творчества и отдыха.

Кроме того, на фестивале работали фотозоны, сувенирные ряды. На музейной площадке был представлен огромный ассортимент игрушки-неваляшки.

Напомним, фестиваль проводится в регионе в седьмой раз. С 2018 года он включён в календарь событийного туризма Тамбовской области.