Полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит десятый год

В Тамбове прошёл десятый юбилейный полумарафон «ЗаБег.РФ», участие в котором приняли 1,5 тысячи человек.

Спортсмены соревновались на четырёх дистанциях: 1 километр, 5 километров, 10 километров и 21,1 километра. Все участники забега получили стартовый пакет и медаль.

Трасса полумарафона «ЗаБег.РФ» ежегодно пролегает в самом центре города, где для участников и зрителей организовано множество активностей. Взрослые и дети имели возможность поддерживать спортсменов на всех участках дистанции. Для гостей спортивного праздника была организована развлекательная программа: концерт, конкурсы, детские состязания.

В России полумарафон «ЗаБег.РФ» проходит десятый год и объединяет всю страну – от Камчатки до Калининграда. Вместе с Тамбовом 23 мая ровно в 9 утра по местному времени стартовали забеги в более 85 городах России.

Фото Дмитрия Старостина