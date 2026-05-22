В Тамбове при монтаже лестницы на рабочего обрушился ее пролет

В СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

По версии следствия, 21 мая при выполнении субподрядной организацией на строящемся объекте работ по монтажу бетонной лестницы произошло обрушение лестничного марша, в результате которого травмы получил 47-летний работник. В результате произошедшего он получил серьезные травмы и попал в больницу.

- По делу продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности при проведении данного вида работ, – сообщают в СУ СКР по Тамбовской области.