В Тамбовской области будут судить 24-летнего наркозакладчика

Прокуратура Тамбовского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24-летнего иностранного гражданина. Молодой человек обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков через интернет.

- По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемый получил более 30 граммов наркотических средств, которые принес в арендованную квартиру в поселке Георгиевский, - сообщает прокуратура Тамбовского района.

Мужчина расфасовал запрещенные вещества на мелкие партии для дальнейшего бесконтактного сбыта наркопотребителям. Довести до конца свой преступный умысел он не смог, так как был задержан полицейскими.

Молодой человек не признал свою вину и отказался от дачи показаний.

Уголовное дело рассмотрит Тамбовский районный суд.