Тамбовчанина привлекли к ответственности за оскорбление пенсионерки

В прокуратуру Сосновского района поступил материал проверки по факту оскорбления местной жительницы.

Установлено, что в марте жительница Сосновки, находясь вечером у себя дома, услышала громкую музыку, а также почувствовала неприятные запахи.

Когда пожилая женщина подошла к гаражу, где находился молодой человек, и попросила его сделать музыку потише, в ответ услышала оскорбления, выраженные в неприличной форме.

По результатам проверки в отношении 27-летнего мужчины, допустившего подобное поведение в отношении женщины, составили заявление о привлечении его к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

- Решением мирового судьи виновный привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей., – сообщает прокуратура Тамбовской области. - Правонарушитель вину признал в полном объеме, административный штраф оплатил.