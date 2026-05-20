В Кирсанове временно изменится схема движения транспорта

В Кирсанове в связи с проведением мероприятий открытия и закрытия Всероссийского фестиваля «Кадетская симфония» изменятся маршруты движения транспорта. Об этом рассказали в администрации города.

22 мая с 15.00 до окончания мероприятия запрещены стоянка, остановка и движение транспорта по улице Шоссейной от Советской до Интернациональной. В этот период движение транспорта будет осуществляться по Первомайской и Интернациональной.

24 мая с 18.00 до завершения мероприятия запрещены стоянка, остановка и движение транспорта от улицы Центральной до ДК «Дружба».