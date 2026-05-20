Тамбовчанка получила 8 лет колонии за сбыт наркотиков

В Котовском городском суде вынесли приговор жительнице Тамбова, которая незаконно сбывала наркотики на территории Котовска и всего региона.

Женщину признали виновной в совершении 42 преступлений по ч. 3 ст. 30, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

- Фигурантку приговорили к 8 годам лишения свободы, – сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.