Житель Амурской области по указке аферистов похитил сейфы из частного дома в Тамбове

Тамбовские полицейские завершили расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст.159 УК РФ в отношении 18 летнего жителя Амурской области. Молодой человек подозревается в пособничестве дистанционным мошенникам, организовавшим хищение сейфов из частного дома в Тамбове.

В феврале в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение от 48-летнего мужчины, который обнаружил два распиленных сейфа с имуществом и документацией в принадлежащем ему гараже, который он сдавал в аренду. Одновременно с этим поступило еще одно сообщение от 42-летнего мужчины, который рассказал, что в его частном доме находится посторонний человек.

Сотрудники полиции выехали на места происшествий. Выяснилось, что жертвой злоумышленников оказался 15 летний сын одного из заявителей. Ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником Минцифры.

Мошенник угрожал подростку возбуждением уголовного дела по факту пособничества и финансирования ВСУ. Чтобы доказать свою непричастность, мальчик по указанию аферистов снял видеообзор дома, в котором проживает вместе с родителями. От него требовалось продемонстрировать отсутствие какой либо атрибутики, связанной с противоправной деятельностью.

Во время съёмки в кадр попали сейфы. Аферисты приказали молодому человеку впустить в свой дом неизвестных и похитить из частного дома два металлических сейфа, принадлежащих его отцу, с находящимся внутри имуществом на общую сумму более 250.000 рублей. Следуя инструкциям, юноша передал сейфы прибывшим к дому специальным курьерам.

Спустя некоторое время полицейские установили и задержали криминального посыльного – 18 летнего жителя Амурской области, который в свою очередь находился под влиянием дистанционных мошенников и по их указке приехал в Тамбов.

Задержанный признался, что ранее сам попал в аналогичную ловушку: ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником силового ведомства. Он убедил молодого человека в возможной причастности к финансированию противоправной деятельности и предложил исправить ситуацию, выполняя его поручения. Задача заключалась в получении денег от граждан и переводе их на указанные счета – за эту работу полагалось вознаграждение.

- Расследование уголовного дела завершено, материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд г. Тамбова для рассмотрения по существу, – сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.