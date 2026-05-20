17-летний тамбовчанин обвиняется в вымогательстве денег у подростка

В СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего учащегося колледжа, обвиняемого в вымогательстве (п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По данным следствия, в декабре прошлого года обвиняемый пригласил на встречу 16-летнего знакомого и под надуманным предлогом стал требовать у него деньги., Для устрашения он нанес подростку несколько ударов рукой по лицу и телу. Испугавшись, на следующий день подросток перевел вымогателю 1,5 тысячи рублей.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд для рассмотрения по существу, – сообщает СУ СКР по Тамбовской области.