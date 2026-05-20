НовостиОбщество20 мая 2026 12:57

В Рассказово в связи с аварией на водопроводе организован подвоз воды

В городе продолжают устранять последствия порыва на улице Парниковой
Марина МАКОВЛЕВА

Администрация города Рассказово опубликовала график доставки технической воды в жилые микрорайоны города вечером 20 мая:

16.00 - 16.30 - улица Победы, 7, 7а, 76, 7в, 7г;

16.00 - 17.00 - улица 60 лет Рассказово, д. 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37;

16.00 - 17.00 - улица Куйбышева, д. 1, Куйбышевский проезд, д. 8;

17.00 - 17.30 - микрорайон «Гвардейский» (автобусная остановка);

17.00 - 17.30 - улица Саратовская, ул. Калинина, ул. Котовского (поворот на улицу Калинина);

16.30-17.00 - улицы Пролетарская, 18 Съезд ВЛКСМ, Цветочная, Кленовая (поворот на ППЗ «Арженка»).