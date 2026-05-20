В Тамбове обесточат 11 улиц

В Тамбове в связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики временно прекратится электроснабжение по ряду адресов.

Как рассказали в Центральной диспетчерской Тамбова, отключения запланированы по следующим улицам:

9.00-11.30

- Гагарина, д. 145/57-151/18;

- Верховая, д. 1-7, 2-16;

- Мира, д. 37-69, 52А-62А;

- Стремянная, д. 2А, 4Д, 1-21А;

- Эскадронная, д. 1-7А, 6А, 20;

- пр. Верховой, 1-9;

- Гастелло, д. 55, 55А, 57;

14.00-16.30

- Гастелло, д. 34;

- Гагарина, д. 129, 141А;

- Ново-Стремянная, д. 3, 3А, 4, 4А, 6;

- Лесная, д. 38-54;

- Орловская, д. 23-56, 30-49;

- Саратовская, д. 23, 23А, 44;

Кроме того, с 10.00 до 13.00 будет отключен свет в СНТ «Эльдорадо-2».