Тамбовский предприниматель не заплатил липчанам за грузоперевозки

Трое жителей Липецкой области обратились в СУ СК РФ по Тамбовской области с заявлением о том, что тамбовский предприниматель не заплатил им за грузоперевозки. По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Тамбова была начата процессуальная проверка.

- Следователям удалось добиться погашения предпринимателем задолженности по оплате услуг перевозки грузов на сумму около 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

Как уточнили в ведомстве, отношения между сторонами оформлялись в гражданско-правовом порядке.