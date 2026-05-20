В Тамбовском округе «Lexus» врезался в легковушку и угодил в столб: в ДТП погибла пассажирка иномарки

В машине скорой скончалась женщина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария, в которой погибла женщина, произошла 19 мая в 14 часов 50 минут на 1 километре автодороги «Тамбов-Л.Горы-Каспий-Селезни-Сосновка» у села Лысые Горы в Тамбовском округе. 68-летний водитель «Lexus» мужчина 1958 года по неизвестной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада Веста» под управлением 42-летнего мужчины. После удара иномарка потеряла управление и врезалась в световую опору.

- В результате аварии водителя «Lexus» с травмами госпитализировали в лечебное учреждение, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области. – 68-летняя пассажирка иномарки скончалась по дороге в больницу. По предварительной информации, водитель мог потерять сознание и оказался на встречке.

По факту ДТП возбудили уголовное дело, в рамках которого установят причины и условия аварии.