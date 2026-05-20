В Тамбовском округе КамАЗ протаранил легковушку

Участниками аварии стали три машины

Авария с участием трех авто произошла 19 мая в 12 часов 10 мнут на 13 км автодороги «Тамбов-Пенза» в рабочем поселке Новая Ляда Тамбовского муниципального округа. 67-летний водитель автомобиля КАМАЗ, мужчина 1959 года рождения, не обеспечил необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с едущим впереди автомобилем ЛАДА ГРАНТА под управлением 39-летнего водителя. От удара легковушка продвинулся вперед и столкнулась с автомобилем ГАЗ под управлением 33-летнего мужчины.

- В результате ДТП водители не пострадали, 61-летнюю пассажирку автомобиля ЛАДА с травмами доставили в больницу, госпитализировать ее не стали, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.