Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 мая 2026 9:26

В Тамбовской области водителя осудили за ДТП со смертельным исходом на трассе

Мужчина отделался условным сроком
Марина МАКОВЛЕВА

Никифоровский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП.

Осенью 2025 года подсудимый двигался по трассе Р-22 «Каспий» и врезался в автомобиль, перед капотом которого находился мужчина.

- От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1 год.