В Тамбовской области водителя осудили за ДТП со смертельным исходом на трассе

Никифоровский районный суд вынес приговор виновнику смертельного ДТП.

Осенью 2025 года подсудимый двигался по трассе Р-22 «Каспий» и врезался в автомобиль, перед капотом которого находился мужчина.

- От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. За нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно и лишению прав на 1 год.