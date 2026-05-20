В Тамбовской области инвалиду вернут 720 тысяч рублей, похищенных мошенниками

В Мичуринске в прокуратуру обратился 56-летний местный житель. Мужчина-инвалид сообщил, что пострадал от действий телефонных мошенников.

- В июле 2024 года злоумышленники обманом убедили потерпевшего перевести свои сбережения в размере 720 тысяч рублей на другой банковский счет, - рассказали в ведомстве.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве удалось установить владельца счета. Им оказался 20-летний житель Москвы.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании с ответчика неосновательного обогащения. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда проконтролирует надзорное ведомство.