В Котовске пройдет фестиваль неваляшки

23 мая в Котовске пройдет традиционный фестиваль, посвященный неваляшке. Торжества в городском парке начнутся с костюмированного шествия всех творческих коллективов и участников фестиваля. Кроме того, гостей праздника ждут более 40 тематических и развлекательных площадок и мастер-классов.

Взрослые и дети смогут попробовать себя в декоративно-прикладном творчестве и рисовании, вышивании бисером, ткачестве, лепке из глины.

- Здесь можно создать свою уникальную версию неваляшки, раскрасить имбирный пряник, собрать неповторимый букет в виде неваляшки, или попробовать себя в роли натурщика для портрета, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.

Кроме того, для всех желающих проведут экскурсию на производство знаменитой куклы.

Также на фестивальной площадке будут работать фотозоны, ярмарка сувениров, аниматоры. Праздник завершится гала-концертом лучших детских творческих коллективов Котовска и Тамбовской области.