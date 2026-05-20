НовостиПроисшествия20 мая 2026 7:43

В Тамбовской области «Лада Ларгус» сбила молодую самку лося

Животное неожиданно выбежало на дорогу перед машиной
Марина МАКОВЛЕВА
Фото министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области

Рано утром 20 мая на тамбовской трассе легковушка сбила лосиху, которая неожиданно вышла на дорогу перед машиной. Об инциденте рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

ДТП произошло на 123-м километре автомобильной дороги Моршанск - Шацк.

- По предварительной информации, водитель автомобиля «Лада Ларгус» совершил наезд на молодую самку лося, - рассказали в ведомстве.

Водитель и пассажир не пострадали. Животное, получившее мощный удар, погибло. Машина серьезно повреждена.

Фото министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области

В министерстве напомнили, что в настоящее время молодые животные становятся самостоятельными и перемещаются в поисках собственной территории. Такие особи часто дезориентированы и могут выбегать на дороги, особенно ночью и ранним утром. В связи с этим водителям необходимо соблюдать повышенную осторожность на лесных дорогах.