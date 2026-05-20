В массовой аварии в Тамбове погиб мужчина

Массовая авария со смертельным исходом произошла 18 мая в 13 часов на 34 километре автодороги «Тамбов-Пенза» на участок авто дороги «Северный обход 46-летний мужчина, управляя LADA KALINA при обгоне в месте, где это запрещено дорожной разметкой не обеспечил необходимый боковой интервал до попутного автомобиля Богдан 2110, под управлением 78-летнего мужчины и столкнулся с ним, после чего врезался в большегруз SITRAK C7Y под управлением 35-летнего водителя.

- В результате аварии водитель LADA KALINA скончался на месте аварии до приезда бригады скорой медицинской помощи, – сообщает пресс-служба ГАИ Тамбовской области.

