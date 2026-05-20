Тамбовчанку осудили за незаконные операции с банковской картой

Представитель прокуратуры Мичуринского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летней девушки. Жительница округа признана виновной в осуществлении незаконных операций с использованием банковской карты.

В 2025 году подсудимая в мессенджере согласилась получать на свою банковскую карту переводы для дальнейшего перечисления на указанные соучастником банковские счета.

- На ее счет поступило 120 тысяч рублей, которые она перевела иным лицам по указанию неустановленного лица, получив вознаграждение в размере 6 тысяч рублей, - прокомментировали в прокуратуре Мичуринского района.

Девушка признала вину. Ее оштрафовали на 100 тысяч рублей. Заработанные нечестным способом 6 тысяч рублей конфискованы в доход государства.