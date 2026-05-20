НовостиОбщество20 мая 2026 5:17

Тамбовчанин оплатил штрафы ГАИ и налоги после ареста своего «МАЗ»

Мужчина задолжал 290 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
У должника арестовали грузовик

В Котовском городском отделении судебных приставов возбудили 28 исполнительных производств в отношении 43-летнего мужчины о взыскании задолженности по административным штрафам Госавтоинспекции и налогам на сумму 290 тысяч рублей.

Сотрудники ГАИ, остановив должника в Первомайском муниципальном округе, оперативно передали информацию судебным приставам. По поручению котовских коллег сотрудник отделения судебных приставов по Первомайскому и Староюрьевскому району арестовал грузовик «МАЗ-543240», принадлежащий должнику.

- После этого мужчина на месте оплатил всю задолженность, а также исполнительский сбор на сумму 42 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

Фото пресс-службы УФССП по Тамбовской области