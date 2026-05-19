В Тамбове неизвестные повредили арт-объект в сквере имени Державина

В сквере имени Державина неизвестные повредили бронзовую фигурку, являющуюся частью триптиха «Репетиция». Во время ежедневного осмотра территории сотрудники Дирекции благоустройства и озеленения обнаружили повреждение и забрали конструкцию на хранение. Кроме того, было подано заявление в полицию.

В настоящее время специалисты изучают возможность ремонта арт-объекта.

- Произведение авторское, и пайка художественной бронзы требует специальных навыков, - подчеркнули в администрации города Тамбова.

В ближайшее время фигурка вернется на свое место.

Напомним, композицию из трех женских силуэтов под названием «Репетиция» подарил Тамбову московский скульптор Владимиром Амодео в 2018 году.