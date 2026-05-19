НовостиПроисшествия19 мая 2026 14:16

Тамбовчанка задолжала более 3 млн рублей алиментов и получила условный срок

Женщина не перечисляла средства на содержание детей и была лишена родительских прав
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области вынесен обвинительный приговор нерадивой матери за неоднократную неуплату алиментов своим детям.

45-летняя жительница Мучкапского округа ранее была лишенная родительских прав за неуплату алиментов на двоих детей. Однако должных выводов женщина не сделала. Она так и не устроилась на работу и не приступила к погашению задолженности.

- За период с 1 апреля 2025 года по 31 октября 2025 года задолженность по алиментным обязательствам составила 347 567 рублей, общая задолженность - 3 135 937 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Женщина признала вину и раскаялась. Ее приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно.