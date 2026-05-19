Мичуринцев попросили экономить воду

В Мичуринске в связи с активным поливом значительно увеличился разбор воды в пиковые часы. Это приводит к снижению напора в городских сетях.

В связи с этим администрация города Мичуринска просит жителей минимизировать полив участков питьевой водой, чтобы не перегружать систему водоснабжения. Чрезмерная нагрузка приводит не только к снижению давления воды, но и к возникновению аварийных ситуаций.

- Полив рекомендуется проводить только в утренние и вечерние часы, когда нагрузка на систему водоснабжения минимальна, - отметили в администрации наукограда.