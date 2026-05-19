НовостиОбщество19 мая 2026 14:03

В Рассказово ограничили подачу воды из-за аварии на водопроводных сетях

На улице Парниковой произошло повторное повреждение труб
Марина МАКОВЛЕВА

В Рассказово в связи с аварией на линии холодного водоснабжения по улице Парниковской ограничена подача воды. Об этом сообщает администрация города.

- В микрорайоне «Арженка» временно без холодного водоснабжения улицы Пролетарская, частично улица Победы и улица Чайковского, - отметили в администрации города Рассказово.

Уточняется, что водоснабжение микрорайона «Мальщина» остается в штатном режиме.

В настоящее время устранением аварии занимается ремонтная бригада АО «Тамбовская сетевая компания».

- Накануне на этом участке уже проводились ремонтные работы: порыв был устранен, система прошла необходимые технологические мероприятия, подача воды была восстановлена. Однако сегодня произошло повторное повреждение на линии, - прокомментировали в организации.