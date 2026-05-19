Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 мая 2026 12:42

Тамбовчанина наказали за публикацию информации о БПЛА

Мужчине придется выплатить штраф
Марина МАКОВЛЕВА

Тамбовчанин заплатит штраф за размещение в интернете информации о БПЛА. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

- Гражданин разместил в сети «Интернет» информацию о пролете БПЛА на территории Тамбовской области, - отметили в пресс-службе.

При этом на территории региона действует запрет на распространение и публикацию такой информации, установленный постановлением главы Тамбовской области.

Ленинский районный суд города Тамбова признал тамбовчанина виновным и оштрафовал на 1 тысячу рублей.