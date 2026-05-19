Жители Моршанского округа задыхаются от дыма тлеющей свалки

Прокуратура города Моршанска организовала проверку по информации из СМИ. В сюжете говорилось о пожаре, охватившем земли сельскохозяйственного назначения Моршанского округа. В поселке Базевского совхоза загорелась подсолнечная лузга. В результате местные жители стали задыхаться от дыма.

На место ЧП выехал прокурор города Александр Алленых. По предварительной информации, владельцы земельных участков складировали под открытым небом большое количество отходов в виде лузги семян подсолнечника. Несанкционированная свалка начала тлеть.

- Контролирующими органами отобраны образцы проб почвы и воздуха для исследований, - прокомментировали в прокуратуре города Моршанска.

В настоящее время органы пожарного надзора устанавливаются причины возгорания и его виновников.

Уточняется, что действиям собственников земельных участков также будет дана правовая оценка.